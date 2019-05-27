В Подмосковье создадут первый в России ресурсный центр для кружков НТИ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Первый в России ресурсный центр для кружков Национальной технологической инициативы (НТИ) будет создан в Мытищах, сообщает в понедельник пресс-служба Кружкового движения НТИ.

Как заявила в мае заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, в национальном проекте "Образование" особое внимание уделяется дополнительному образованию школьников, в первую очередь, в области информационных технологий и технологического творчества. Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, чья деятельность призвана выполнять задачи национальных проектов "Наука" и "Образование".

"Ресурсный центр развития Кружкового движения НТИ будет создан в Московской области. Площадкой для продвижения новой модели технологического образования школьников в логике НТИ станет парк образовательных и развивающих технологий "Технопорт", который открылся в Российском университете кооперации в Мытищах 25 мая", - говорится в сообщении.

На площадке "Технопорта" уже развернулась выставка изобретений школьников в рамках программы "Наука Подмосковья". Здесь же компании-участницы кружкового движения представили перспективные образовательные технологии и обучающее оборудование для изучения робототехники, нейротехнологий, биоинженерии и создания собственных разработок.

Подмосковье стало пилотным регионом, в котором совместно с Кружковым движением НТИ создается региональная экосистема подготовки технологических лидеров. К развитию кружкового движения в Московской области будут привлечены органы власти, бизнес, вузы и общественные объединения, чтобы создать условия для развития нового поколения российских инженеров-изобретателей и технологических предпринимателей.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.