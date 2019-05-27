Васильева обеспокоена проявлениями агрессии среди школьников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Предотвратить проявления агрессии среди школьников может только воспитание, самое понятие которого исчезло из общественного сознания. Такое мнение в понедельник в эфире программы "Поздняков" на канале НТВ выразила глава Минпросвещения Ольга Васильева.

"Агрессия в школе волнует сильно, когда из общественного сознания, нашего бытового сознания, даже просто языка ушло такое всеобъемлющее понятие как "воспитание" <…> Мы с вами говорили о проявлениях жестокости в начале. Сейчас как никогда ими нужно заниматься. Внимание, воспитание должно быть ежесекундное", - сказала она.

Васильева выразила мнение, что жестокими дети "просто так не становятся", а "все рождаются, в общем-то, ангелами, что-то происходит потом".

Министр считает, что определенную воспитательную роль может сыграть идеология.

"В идеологии нет ничего предосудительного. Это комплекс идей, прежде всего. Это идеи и задачи, которые стоят перед человеком и перед школой <…> Никогда материальная цель не приносила хороших результатов. Все-таки цели должны быть другого качества немного, творческие, если хотите", - отметила глава Минпросвещения.

Васильева убеждена, что России "нельзя стоять на позиции, что мы должны готовить качественных потребителей". "Мы точно не про это", - заключила она.