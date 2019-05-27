Медведев поздравил коллектив Президентской библиотеки с десятилетием учреждения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил коллектив Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина с десятилетием учреждения. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"За эти 10 лет вы проделали огромную работу - создали в знаменитых интерьерах Синода уникальное интеллектуальное пространство, настоящую цифровую летопись отечественной истории. И сделали это с чистого листа. Как и с чистого листа создавал новую Россию ее первый президент Борис Николаевич Ельцин, имя которого носит ваша библиотека", - говорится в телеграмме.

Премьер подчеркнул, что на сегодняшний день библиотека является крупным научно-образовательным и просветительским центром, в котором новейшие информационные технологии открывают посетителям безграничные возможности. "Миллионы людей в самых разных странах могут знакомиться с манускриптами, дневниками императоров, редкими архивными документами, прижизненными изданиями и трудами русских классиков, ученых. И, конечно, совершать виртуальную экскурсию по залам и интерактивным выставкам", - добавил он.

Медведев отметил профессионализм, творческую энергию и эрудицию коллектива Президентской библиотеки. По его словам, благодаря этим качествам коллектива библиотека дает возможность получать обширные знания, изучать историю, культуру и литературу.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года в отреставрированном историческом здании Святейшего Синода на Сенатской площади. Она имеет статус национальной библиотеки России и ведет также библиографическую, информационно-аналитическую, научно-исследовательскую, научно-информационную, методическую, культурно-просветительскую и образовательную деятельность.

В комплексе библиотеки созданы читальные, выставочные и конференц-залы, оснащенные современной техникой, и мультимедийный зал с индивидуальными рабочими местами. В составе Президентской библиотеки действуют также телевизионный комплекс, центры оцифровки и хранения цифровых данных, собственный издательско-полиграфический комплекс.