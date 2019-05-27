В Рособрнадзоре не зафиксировали утечек перед началом основного этапа ЕГЭ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты не выявили утечек экзаменационных материалов перед стартом основного этапа сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил в понедельник глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на открытии Ситуационного центра (СИЦ) для мониторинга проведения ЕГЭ.

"Сегодня первый день основного этапа Единого государственного экзамена. Экзамен проходит по важнейшим предметам - литература и география. Никаких утечек экзаменационных материалов до начала экзамена не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задания по подготовке к ЕГЭ, мы их перепроверяем и видим, что они фальшивые", - сказал Кравцов.

В московском СИЦ, участие в открытии которого также приняла вице-премьер Татьяна Голикова, одновременно смогут работать 200 наблюдателей. В период проведения ЕГЭ центр функционирует ежедневно. Такие СИЦ открыты в 47 регионах России.

При подготовке к ЕГЭ подготовили 5,7 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ), планируемое число аудиторий составит около 51 тыс. Для видеонаблюдения задействуют 100 тыс. камер. Мониторинг сдачи ЕГЭ будут осуществлять свыше 7 тыс. федеральных общественных наблюдателей и более 2,5 тыс. онлайн-наблюдателей.

Как отметили в пресс-службе Рособрнадзора, сдача экзаменов основного этапа в 2019 году на 100% контролируется с помощью видеокамер.

Основной период сдачи ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировались почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.