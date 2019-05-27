В правительстве не ожидают серьезных нарушений при проведении ЕГЭ-2019

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Серьезных нарушений и проблем в проведении ЕГЭ быть не должно, поскольку все информационные системы готовы к процедуре проведения экзамена, уверена вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня те возможности, которые созданы системой Рособрнадзора, дают нам основание говорить о том, что мы не предполагаем каких-то серьезных нарушений или каких-то проблем. Информационные системы готовы", - сказала она в понедельник на открытии Ситуационного центра для мониторинга проведения ЕГЭ в Москве.

Вице-премьер добавила, что в понедельник Единый государственный экзамен сдают порядка 80 тыс. человек, из них 24 тыс. сдают географию и 54 тыс. - литературу. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом количество сдающих эти предметы возросло. По словам вице-премьера, на экзамене на данный момент работают 7 тыс. федеральных общественных наблюдателей и 2,5 тыс. онлайн-наблюдателей.

"Мы в ежедневном режиме отслеживаем ситуацию для того, чтобы не было в системе никаких сбоев <...> Пока форс-мажорных ситуаций не было", - добавила она.

Голикова напомнила, что в 2019 году ЕГЭ сдают порядка 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпуск текущего года.