Сочинский нацпарк почти через три месяца сменил директора

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назначил исполняющим обязанности директора Сочинского национального парка замдиректора по охране окружающей среды и экологической безопасности нацпарка Павла Хоценко. Предыдущий и. о. руководителя Иван Савин уволился по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка.

"Согласно приказу Минприроды РФ от 23 мая, исполнение обязанностей директора ФГБУ "Сочинский национальный парк" возложено на заместителя директора по охране окружающей среды и экологической безопасности Хоценко Павла Витальевича. О назначении директора будет сообщено после принятия решения. Савин написал заявление по собственному желанию", - сказали в нацпарке.

Летом 2017 года с поста директора Сочинского национального парка был уволен Дмитрий Пеньковский, в Минприроды объяснили это решение финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой. Врио директора была назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. В августе 2017 года директором стал заместитель начальника отдела Минприроды Игорь Гуцал. Летом 2018 года и. о. директора нацпарка назначили Бориса Меньщикова, которого в феврале 2019 года сменил депутат городского собрания Сочи Иван Савин.

Нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Он расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края.