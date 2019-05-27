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Власти Ульяновской области вводят рейтинг перевозчиков общественного транспорта

Глава региона Сергей Морозов уточнил, что он будет учитывать соблюдение расписания рейсов, а также качество обслуживания пассажиров

ТАСС, 27 мая. Рейтинг компаний-перевозчиков общественного транспорта введут в Ульяновской области. Он будет учитывать соблюдение расписания рейсов, качество обслуживания пассажиров, сообщил глава региона Сергей Морозов в понедельник на своей странице "ВКонтакте".

"Мы должны пересмотреть наше отношение к перевозчикам. Для этого в Ульяновской области будет введен их ежемесячный рейтинг, где будет учитываться общее выполнение рейсов по времени, качество обслуживания и другие важные для пассажиров критерии", - написал он.

Морозов добавил, что законодательство области будет пересмотрено. В частности, власти планируют увеличить штрафы за нарушение маршрута, несоблюдение расписания, грязный салон и опасную езду.

"Все важные для людей критерии лягут в основу новой транспортной модели, которую мы подробно обсудим с Минтрансом. Новая транспортная модель уже работает в ряде крупных городов и должна быть внедрена у нас. Здесь важно учесть обновление подвижного состава, соблюдение расписания и правил безопасности, введение единого корпоративного цвета и многое другое", - считает губернатор.

До конца 2019 года ульяновские власти планируют запустить навигационную информационную систему, которая будет отслеживать движение и количество задействованного на маршруте пассажирского транспорта на основе системы ГЛОНАСС.

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РоссияУльяновская область
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