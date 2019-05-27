Власти Ульяновской области вводят рейтинг перевозчиков общественного транспорта

ТАСС, 27 мая. Рейтинг компаний-перевозчиков общественного транспорта введут в Ульяновской области. Он будет учитывать соблюдение расписания рейсов, качество обслуживания пассажиров, сообщил глава региона Сергей Морозов в понедельник на своей странице "ВКонтакте".

"Мы должны пересмотреть наше отношение к перевозчикам. Для этого в Ульяновской области будет введен их ежемесячный рейтинг, где будет учитываться общее выполнение рейсов по времени, качество обслуживания и другие важные для пассажиров критерии", - написал он.

Морозов добавил, что законодательство области будет пересмотрено. В частности, власти планируют увеличить штрафы за нарушение маршрута, несоблюдение расписания, грязный салон и опасную езду.

"Все важные для людей критерии лягут в основу новой транспортной модели, которую мы подробно обсудим с Минтрансом. Новая транспортная модель уже работает в ряде крупных городов и должна быть внедрена у нас. Здесь важно учесть обновление подвижного состава, соблюдение расписания и правил безопасности, введение единого корпоративного цвета и многое другое", - считает губернатор.

До конца 2019 года ульяновские власти планируют запустить навигационную информационную систему, которая будет отслеживать движение и количество задействованного на маршруте пассажирского транспорта на основе системы ГЛОНАСС.