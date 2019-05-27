Голикова заявила об отсутствии хакерских атак во время проведения ЕГЭ-2019

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Хакерских атак во время процедуры проведения Единого государственного экзамена не было. Статус нарушений, которые фиксируют онлайн-наблюдатели и федеральные общественные наблюдатели, пока не квалифицирован. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии Ситуационного центра для мониторинга проведения ЕГЭ в Москве.

"Мы посмотрели несколько регионов, пока идет все спокойно. Никаких таких сложных ситуаций нет. Конечно, там и онлайн-наблюдатели, и федеральные общественные наблюдатели фиксируют нарушения. Уже идет определенное накопление, но пока статус этих нарушений, как я понимаю, не квалифицирован - это будет чуть позже. А что касается хакерских атак - это, я думаю, пока в прошлом", - сказала она.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что случаи хакерских атак фиксировались ранее. "Вы знаете, у нас в прошлом году действительно была такая ситуация, на портал smotriege.ru пытались проникнуть хакеры. Сегодня такой ситуации не было, еще раз обращаюсь ко всем: Единый государственный период - очень важный период в жизни каждого выпускника. И, наверное, стоит к этому подходить соответствующим образом. Я надеюсь, что этот призыв услышат, и ЕГЭ пройдет максимально спокойно", - сказал он.

Голикова отметила, что за процедурой провидения ЕГЭ следят 7 тыс. общественных наблюдателей и 2,5 тыс. онлайн-наблюдателей. По ее словам, сегодня экзамен сдают порядка 80 тыс. человек. Всего в 2019 году ЕГЭ будет сдавать 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.

Выпускники, сдавая экзамен, выбирают "путь в большую жизнь", поэтому процедуру сдачи ЕГЭ следует провести без лишних волнений, заявила вице-премьер.

"Начиная сдавать сегодня Единый государственный экзамен, практически они выбирают путь в большую жизнь. И очень важно, чтобы этот отрезок пути прошел благополучно, спокойно, без лишних волнений. Хотя легко говорить о том, что не нужно лишних волнений: мы все прекрасно понимаем, что дети волнуются, родители волнуются. Очень хочется пожелать всем успехов, чтобы как можно больше было стобалльников, и как можно больше отличников и хорошистов пришли в высшую школу", - сказала она.

Кравцов присоединился к словам вице-премьера и также пожелал всем сдающим хороших результатов. "Я хочу всем выпускникам пожелать удачной сдачи Единого государственного экзамена. Пусть результаты будут объективные. Покажите свои знания, уверено сдавайте экзамены", - сказал Кравцов. Он добавил, что специалисты Рособрнадзора делают все, чтобы экзамен прошел объективно, "чтобы все выпускники находились в равных условиях".

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.