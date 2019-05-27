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Минпросвещения изучает влияние гаджетов на физиологию разных возрастных групп

По словам главы ведомства Ольги Васильевой, российский школьник проводит за компьютером на шесть часов дольше, чем американский сверстник

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения совместно с учеными занимается исследованием воздействия гаджетов на физиологию людей разного возраста, сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в понедельник.

"Мы сейчас вместе с нашими учеными занимаемся исследованиями влияния гаджетов на физиологию разных возрастных категорий, - сказала она. - На сегодняшний день ни в одной стране мира нет ответа на вопрос, хорошо это или плохо".

По словам Васильевой, на сегодняшний день российский школьник сидит за компьютером на шесть часов дольше, чем американский сверстник. Вместе с тем, по ее словам, эксперты сходятся во мнении, что ребенок, сидящий за компьютером два раза в неделю, "дает значительно больше результатов, чем тот, который сидит чаще".

Комментируя тему ограничения времени так называемого экранного потребления детей, министр упомянула принятый парламентом Франции закон о запрете использования мобильных телефонов и других средств связи в начальных и средних классах общеобразовательной школы. "Уже четыре месяца закон во Франции действует, я думаю, что французы, прежде чем принимать его, долго это обдумывали", - считает министр. Кроме того, время работы с экраном строго ограничено в Китае и Сингапуре, напомнила она.

"Я не говорю, что завтра мы выбросим телефоны, хотя у нас много примеров школ, где дети заходят в класс и складывают свои гаджеты, а телефон экстренной связи есть учителя, я говорю про малышей в данном случае. И жизнь идет своим чередом, потому что не очень нужен этот гаджет в учебном процессе для маленького второклассника, третьеклассника", - заключила Васильева.

Теги
СШАСингапурРоссияКитайВасильева, Ольга Юрьевна
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