В Екатеринбургской епархии сравнили конфликт вокруг храма с расстрелом царской семьи

"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы От отречения до расстрела: быт и радости семьи в Царском Селе, Тобольске и Екатеринбурге

"Сегодня перед Церковью - вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как и 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев", - цитирует митрополита пресс-служба.

Глава митрополии подчеркнул, что люди, выступающие в некоторых городах против строительства храмов, "наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия".

"Дай Бог, чтобы со временем, пройдя через какое-то личное внутреннее возрастание они поняли, что без православия не мыслима сама жизнь нашего Отечества - поскольку именно православие является "кровью" русского народа. Если же кровь остынет, не будет в жилах течь, что, кроме ухода из жизни ожидает такой организм? Соответственно, если не будет святого православия в нашей стране, которую мы получили от своих предков, в чем будет черпать духовную силу, как будет жить наше государство, какую нравственную основу брать для своего бытия?" - приводит пресс-служба слова митрополита Кирилла.