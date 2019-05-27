Обелиск 15-летнему саперу времен Великой Отечественной войны установлен под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 27 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в Богучарском районе Воронежской области приняли участие в торжественном открытии обелиска 15-летнему саперу Евгению Седову, который во время Великой Отечественной войны обезвредил более 2 тыс. снарядов. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

"Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в торжественном митинге в честь открытия в городе Богучаре Воронежской области обелиска 15-летнему саперу Евгению Седову. На мероприятии также присутствовали бойцы поисковых отрядов, ветераны, представители муниципальной власти, ДОСААФ России, юнармейские отряды и военнослужащие войск гарнизона", - говорится в сообщении.

Обелиск установлен в рамках Всероссийской поисковой экспедиции юных краеведов и следопытов "Улица младшего сына". С 1943 года, после освобождения Богучарского района от немецко-фашистских захватчиков, подростки-добровольцы участвовали в разминировании земель. В их числе был Евгений Седов, родившийся в 1928 году в местном селе Залиман. В декабре 1942 года он записался в истребительный отряд, в феврале 1943 года прошел курсы минеров и обезвредил 2005 снарядов, погиб 28 мая 1943 года.

Ранее организаторы акции увековечили память о юном сапере в названии одной из звезд в созвездии Голубь: звезда носит название "Юный герой Отечества Женя Седов", сертификат зарегистрирован в международном каталоге небесных тел в апреле 2019 года и передан в Богучарский районный историко-краеведческий музей.