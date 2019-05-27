Песков: Путин и патриарх Кирилл на встрече затрагивали тему храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем разговоре затрагивали тему планируемого возведения собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, они затрагивали эту историю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли президент и патриарх тему екатеринбургского храма. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин и патриарх Кирилл всегда "весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным и самым разным вопросам актуальной повестки". О других подробностях этой части беседы главы государства и предстоятеля РПЦ Песков не сообщил.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирает предложения по вариантам новых площадок для ее возведения. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга, согласно которому 58% из них считают, что храм должен быть построен в другой части города. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил исключить строительство собора в сквере в Екатеринбурге.