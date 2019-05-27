Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

"Распространенность ожирения среди мужчин достигает почти 29%. Практическим в три раза по сравнению с 2003 годом увеличилось количество мужчин, которые имеют ожирение", - сказала Драпкина, которая также возглавляет Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины.

Как показывают научные разработки, отметила она, если в детстве у мальчика есть лишний вес, то и в 45 лет он точно будет иметь лишний вес и подвержен гипертонии.