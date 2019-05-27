Эксперт: около 60% рекламируемых на детском и подростковом ТВ продуктов питания вредны

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Анализ государственных федеральных телеканалов, ориентированных преимущественно на детскую и подростковую аудиторию, показал, что как минимум 60% рекламируемых в эфире продуктов питания можно отнести к категории вредных. Об этом в понедельник сообщила заместитель директора по научной и аналитической работе Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Анна Концевая.

"Мы проанализировали рекламу на пяти федеральных каналах: двух детских - Disney и "Карусель" - и трех каналах, распространенных у подростков, - "СТС", "ТНТ" и "Пятница". Треть рекламы - это реклама продуктов питания и напитков. Причем из этой рекламы 60% рекламируемых продуктов - это продукты, вредные для здоровья, еще 20% мы не смогли оценить из-за того, что маркировка упаковок у нас не соответствует европейским стандартам. Там нет очень важной информации по количеству соли, трансжиров и добавленного сахара, чтобы отнести, например, тот же самый йогурт к полезным или бесполезным продуктам", - сказала она, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

Анализ интенсивности рекламы показал, что на детских каналах транслируется около двух рекламных роликов вредных продуктов питания в час. На каналах, ориентированных для подростков, - до шести таких роликов в час.

"Кроме того, в рекламных мессенджах часто использовались посылы здоровья, укрепление здоровья и пользы. Мы проанализировали это и увидели, что в 10% это была неправда: под маркой укрепления здоровья рекламировались нездоровые продукты питания. Но, к сожалению, это никак не регулируется и не контролируется в нашей стране", - добавила Концева.