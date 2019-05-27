В Петербурге возложили цветы к памятнику Петру I в честь 316-летия со дня основания города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику императору Петру Великому, посвященная празднованию 316-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга, состоялась утром на Сенатской площади города, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации, почетный гражданин Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители правительства города, депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В культурной программе мероприятия принял участие военный оркестр штаба Западного военного округа, хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко. В сопровождении гимна России на Сенатской площади были подняты Государственный флаг РФ и флаг Санкт-Петербурга.

Дню города также посвятили полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Празднование продолжится вечером в Большом концертном зале "Октябрьский", где состоится концерт с участием звезд российской эстрады, среди которых - Лариса Долина, Игорь Корнелюк, Ирина Богачева и Александр Маршал. Они исполнят песни ленинградских композиторов в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Медведева.

Всего в программу празднования 316-го дня рождения Северной столицы вошли свыше 220 мероприятий. В их числе - Международный книжный салон (прошел с 23 по 26 мая), а также состоявшиеся в минувшие выходные шоу барабанщиков с установлением мирового рекорда, концерт звезд оперной сцены на Дворцовой площади, старт сезона проекта "Поющие мосты" и многое другое. Также в рамках праздничного цикла состоится концерт "Петербург Андрея Петрова": 30 мая на сцену БКЗ "Октябрьский" выйдут народная артистка РФ Светлана Крючкова, народный артист России Олег Погудин, музыкант Юрий Шевчук и другие.