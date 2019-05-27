Около 250 тыс. человек посетили Книжный салон в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Около четверти миллиона человек посетили мероприятия XIV Международного книжного салона, проходившего в Санкт-Петербурге с 23 по 26 мая, сообщила в понедельник в пресс-служба форума. Событие стало частью программы празднования Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга.

"XIV Санкт-Петербургский международный книжный салон завершил свою работу. С 23 по 26 мая Михайловский манеж и Манежную площадь посетили порядка 250 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В рамках программы книжного форума состоялись свыше 200 мероприятий, в которых приняли участие самые актуальные российские писатели. Так, свой новый роман читателям представил лауреат премии "Нацбест-2019" Андрей Рубанов, писатель Алексей Иванов презентовал на Книжном салоне свою новую книгу "Пищеблок". Встречи с публикой, посвященные выходу книжных новинок, провели писательница Татьяна Толстая и актер театра и кино Олег Басилашвили. Гостями Книжного салона также стали французский филолог-славист Рене Герра, канадский поэт Рэнди Коэн, цыганский писатель Вейо Бальцар, а также сербские, польские, грузинские, датские и белорусские авторы.

На экспозиционном стенде Вьетнама читатели могли найти книги о Хо Ши Мине, а также стихи Ольги Берггольц и пьесы Александра Островского на вьетнамском языке. Кроме того, в работе Книжного салона приняли участие семь белорусских издательств и книготорговые организации из Германии и Китая.

Около 40 мероприятий состоялись в рамках культурной программы салона, организованной театром "Мюзик-холл". На Манежной площади перед посетителями книжного форума выступили известные музыканты и артисты ведущих театров Петербурга.

Организаторами выступили комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером Книжного салона.