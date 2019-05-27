Медведев сообщил, что регионы готовы к проведению ЕГЭ

ГОРКИ, 27 мая. /ТАСС/. Регионы России готовы к проведению ЕГЭ. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил на традиционной встрече с вице-премьерами, выразив надежду, что экзаменационная кампания этого года пройдет гладко.

"Регионы к кампании готовы, поручения все необходимые были даны, ну и сейчас проведение единого госэкзамена - это ответственность глав регионов и соответствующих муниципальных властей", - сказал премьер.

Медведев пожелал успехов всем школьникам, которым предстоит сдавать экзамен, а также терпение их родителям, которые переживают за своих детей. "Рассчитываю, что единый госэкзамен 2019 года пройдет хорошо и без каких-либо существенных происшествий, а ребята покажут лучшее, на что способны", - подчеркнул глава правительства.

Глава кабинета министров уточнил, что форма аттестации в виде ЕГЭ была введена, чтобы добиться максимально объективной и честной оценки знаний школьников, а также для того, чтобы избежать коррупции при поступлении в вузы. "Каждый год мы анализируем результаты экзаменационных кампаний и с точки зрения содержания, и с точки зрения организации, потому что это всегда довольно сложная, трудоемкая процедура, делаем выводы, совершенствуем систему сдачи, чтобы свести к минимуму всякие проблемы, нарушения, чтобы не создавать каких-то дополнительных возможностей подтасовать результат, - сказал Медведев. - В целом надо сказать, что ЕГЭ себя хорошо зарекомендовал за это время".

По данным премьера, в 2019 году ЕГЭ досрочно сдавали почти 28 тыс. человек. В основную волну проведения экзамена будут проверены знания практически 750 тыс. школьников. По его словам, 660 тыс. из них это выпускники текущего года. Экзаменационная кампания стартует 27 мая, а весь экзаменационный период продлится до 1 июля.

"В целом, кардинальных изменений в проведении экзамена нет, но теперь на полуострове Крым итоговая аттестация тоже проходит в форме ЕГЭ", - уточнил глава правительства. Он также рассказал, что по всей России к новым предметам на выбор добавился китайский язык. По словам Медведева, "это значит, что интерес к китайскому языку расширяется".

Премьер также заметил, что в текущем году планируется использовать 5700 пунктов проведения экзамена, где установлены видеокамеры и специальная техника, которая проверяет наличие мобильных телефонов и доступа в интернет у школьников. За ходом экзамена, как и раньше, можно будет наблюдать в режиме видеотрансляции.