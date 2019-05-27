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Минюст приветствует отказ ЕСПЧ взыскивать компенсации по искам о запрете гей-парадов

Замминистра юстиции Михаил Гальперин назвал такие компенсации "фактически способом заработать" для многих людей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ приветствует отказ Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) присуждать компенсации по искам о запрете гей-парадов. Как сообщил журналистам уполномоченный РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции Михаил Гальперин, меры по реализации постановлений Страсбургского суда по этим искам разрабатываются.

"Я знаю, что вызвал недовольство, в том числе и заявителей, факт того, что ЕСПЧ теперь отказывается присуждать им денежные компенсации. Понятно, что для многих людей это и есть фактически способ заработать. ЕСПЧ подобную практику пресекает, мы не можем это не приветствовать", - отметил Гальперин.

По его словам, заявители специально анонсируют намерение провести гей-парад, а при отказе властей РФ обращаются в ЕСПЧ, чтобы получить компенсацию.

В ноябре прошлого года ЕСПЧ рассмотрел иск лидера московского ЛГБТ-сообщества Николая Алексеева и признал неправомерным отказ российских властей проводить гей-парады. "Общие меры во взаимодействии с Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) нами вырабатываются. Здесь экзотических никаких вещей нет, идет сотрудничество с КМСЕ по реализации положений этих постановлений", - добавил замглавы Минюста.

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