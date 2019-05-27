Госдума рассмотрит во вторник законопроект о реестре лиц, лишенных родительских прав

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении проект закона о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Это первое чтение, правительственный законопроект. Речь идет о создании реестра лиц, лишенных родительских прав. Это связано с тем, что зачастую у нас бывает такая ситуация, когда решением суда люди были лишены родительских прав и вдруг пытаются выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги <…> Разумеется, такой реестр должен быть составлен, эти люди не должны претендовать на то, чтобы получать соответствующую помощь", - пояснил Исаев.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в марте этого года. Им предлагается внести изменения в федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей". Инициатива направлена на создание реестра лиц, которые "лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине". В законопроекте также уточняется порядок межведомственного обмена информацией о таких лицах.