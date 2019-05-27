Путин поздравил коллектив Президентской библиотеки с 10-летием учреждения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина с 10-летием учреждения. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"За прошедшие годы Президентская библиотека выросла в одно из крупнейших в России хранилищ цифровых копий важнейших документов, отражающих ключевые этапы истории нашей страны, развития отечественной культуры, литературы, гуманитарных и естественных наук, других областей знания, стала авторитетным информационным, просветительским центром", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что коллектив учреждения постоянно совершенствует инфраструктуру библиотеки, внедряет современные технологии, а также проводит востребованную исследовательскую работу и активно сотрудничает с федеральными и региональными библиотеками и музеями, учебными заведениями и общественными организациями.

"А главное - [вы] обеспечиваете широкому кругу пользователей доступ к общегосударственному электронному ресурсу, уникальным архивным документам, богатейшей коллекции книжных и периодических изданий. Такой масштабный, поистине подвижнический труд достоин глубокого уважения и признательности", - подчеркнул глава государства, пожелав сотрудникам библиотеки успехов.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года в отреставрированном историческом здании Святейшего Синода на Сенатской площади. Она имеет статус национальной библиотеки России и ведет также библиографическую, информационно-аналитическую, научно-исследовательскую, научно-информационную, методическую, культурно-просветительскую и образовательную деятельность.

В комплексе библиотеки созданы читальные, выставочные и конференц-залы, оснащенные современной техникой, и мультимедийный зал с индивидуальными рабочими местами. В составе Президентской библиотеки действуют также телевизионный комплекс, центры оцифровки и хранения цифровых данных, собственный издательско-полиграфический комплекс.