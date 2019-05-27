ВОЗ разработала инструмент оценки влияния рекламы вредных продуктов на детей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала инструмент мониторинга воздействия интернет-маркетинга и рекламы вредных продуктов питания на детей. Об этом в понедельник сообщил технический сотрудник Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе.

"Как только ребенок выходит онлайн, за его внимание ведется война, это происходит за миллисекунды. Очень трудно остановить маркетинг, направленный на детей. Мы не знаем возраст, и мы не знаем, кто конкретно сейчас доставляет ролик для просмотра конкретному человеку, поэтому мы сейчас хотим внедрить систему, в которой правительство будет играть большую роль", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Согласно докладу ВОЗ, механизм под названием Click позволит проконтролировать степень воздействиях интернет-маркетинга неполезных продуктов питания на детей и разработать меры по предотвращению последствий. Механизм включает пять шагов: изучение цифровой экосистемы, систематизация маркетинговых компаний, изучение воздействия, фиксирование содержимого экрана и обмен знаниями. Для исполнения первого пункта предлагается отслеживать посещаемые детьми веб-сайты и приложения, а также создать фокус-группы для оценки поведения детей в интернете. Следующим шагом должна быть оценка рекламных кампании ведущих национальных брендов вредных продуктов.

Третий и четвертые пункты предполагают установление на электронные устройства специального приложения, которое поможет изучить взаимодействие детей с рекламными объявлениями на определенных сайтах и в социальных сетях. В частности, отследить, в каких видео, просматриваемых ребенком, например на видеохостинге YouTube, чаще всего всплывает та или иная реклама, как долго она длится и другие факторы. Заключительный шаг предполагает создание понятных для неспециалистов информационных материалов и выстраивание партнерских отношений с молодежью, родителями, лицами, ответственными за разработку политики, и представителями гражданского общества, которые способны информировать общественность и оказывать влиянии на проводимую политику.

"Сейчас даже в развивающихся странах больше чем 50% бюджета рекламных кампаний уходит на цифровой маркетинг. Мы не должны думать, что цифровой маркетинг - это небольшое явление, которое мы можем игнорировать. Нам нужно обратить внимание на этот сектор и начинать оценивать его последствия", - добавил Викрамасингхе.

Согласно данным Института исследований интернета "Детский Рунет - 2018", порядка 44% детей в возрасте пяти-семи лет в России имеют личный смартфон, с помощью которого они могут выйти в интернет, у детей в возрасте 8-11 лет этот показатель составляет 74%. Дети все раньше начинают пользоваться интернетом: в среднем уже в четыре-пять лет, более трети делают это самостоятельно.