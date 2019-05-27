Главгосэкспертиза одобрила подготовку проекта реконструкции галереи Айвазовского в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил подготовительные материалы по разработке проекта реконструкции здания Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Дом признан объектом культурного наследия федерального значения. В здании долгое время не проводились комплексные работы по ремонту и реставрации. Сейчас оно находится в состоянии значительного морального и технического износа.

"Крымский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел материалы обоснования инвестиций на реконструкцию здания Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского. По итогам рассмотрения выдано заключение о том, что материалы рекомендуются для подготовки проектной документации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджетов. В сообщении не называется сумма, необходимая для проведения реконструкции, а также сроки ее проведения.

Айвазовский родился, жил, умер и похоронен в Феодосии. Его именем здесь названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник художнику.

Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ). В том числе такие работы, как "Девятый вал", "Севастопольский рейд", "Море. Коктебель", "Среди волн" и другие.