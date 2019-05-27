В Госдуме сообщили о жалобах на коллекторов, которые пугают должников гробами

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россияне жалуются депутатам Госдумы на коллекторов, которые угрожают детям и устанавливают гробы перед квартирами для оказания психологического давления с целью истребовать долги за коммунальные услуги. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев после заседания президиума парламентского большинства.

"К нам поступают жалобы на угрозы детям, которые допускают коллекторы... гробы ставят перед квартирой и так далее. Проявляют недюжинную фантазию, которую лучше было бы проявить в мирных целях", - сказал парламентарий.

В этом контексте он отметил, что на заседании президиума вызвал дискуссию законопроект, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, который запрещает передавать коллекторам долги по ЖКХ. "Хочу подчеркнуть, что фракция этот законопроект поддерживает, но не готов отзыв правительства, правительство просило об отсрочке", - констатировал Исаев, уточнив, что окончательное решение о дате рассмотрения инициативы будет принято на Совете Думы.

"Идеологически мы считаем, что передача коллекторам подобного рода долгов совершенно не обоснована. Мы знаем, что многие коллекторы, к сожалению, терроризируют наших граждан, пытаясь выбить эти долги, которые носят бытовой характер", - подчеркнул он.