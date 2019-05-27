В Петербурге осенью откроется второе кафе, где будут бесплатно кормить пенсионеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Второе кафе "Добродомик", в котором раздают бесплатные обеды для пенсионеров, откроется в Санкт-Петербурге в сентябре. Закрытое кафе восстановит работу в ближайшее время, власти окажут этому содействие, сообщила в понедельник журналистам совладелица "Добродомика" Александра Синяк.

"На улице Маршала Тухачевского планируем в сентябре запустить [второе кафе]. Будут питаться в пределах тысячи человек в день", - сказала Синяк.

В СМИ ранее сообщили, что социальное кафе "Добродомик" закрыто якобы из-за проверки сотрудниками местной администрации. В администрации района ТАСС сообщили, что кафе не закрывали по решению властей района, так как у них нет таких полномочий, однако в ходе проверки там были обнаружены нарушения. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главе Василеостровского района города Эдуарду Ильину оказать помощь кафе "Добродомик", чтобы оно продолжило работу.

"Мы закрыли кафе по моему решению. Никаких штрафов и закрытия кафе администрация не делала, но было сказано, что штраф грозит до 700 тыс. рублей. Сейчас администрация Василеостровского района пошла навстречу, и обеды начнутся в ближайшее время, в самые кратчайшие сроки", - отметила совладелица кафе.

Замглавы Василеостровского района Виталий Мартыненко пояснил журналистам, что в ближайшее время все выявленные нарушения в кафе устранят.

"Администрация ни в коем случае не заинтересована в каких-то санкциях <…> И позиция прокуратуры, и позиция администрации - идти навстречу, при устранении замечаний предусмотреть минимальные наказания, касающееся предупреждения", - подчеркнул он.