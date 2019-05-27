Власти Липецкой области субсидируют первый взнос по ипотеке для многодетных семей

ЛИПЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области будут предоставлять субсидии для многодетных семей для оплаты первого взноса по ипотеке на строительство жилья. Об этом сообщил в понедельник временно исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов.

По его словам, в текущем году власти планируют оказать помощь 25 многодетным семьям области. "Первые 25 семей получат от администрации области по 200 тыс. рублей, это половина первоначального взноса по кредиту", - сказал он. При этом, по словам Артамонова, в следующем году администрация региона будет добиваться выделения средств из федерального бюджета на компенсацию затрат многодетных семей по оплате части процентной ставки ипотечного кредита, полученного на строительство дома. "Мы заинтересованы, чтобы как можно больше семей получили комфортное жилье", - отметил в этой связи врио главы региона.

По его словам, из 900 тыс. кв. м введенного в 2018 году в строй жилья в Липецкой области 72% занимает индивидуальное жилищное строительство, а кредитов для него выдано только 80. "Была разработана программа поддержки индивидуального жилищного строительства совместно со Сбербанком "Свой дом под ключ", - сказал Артамонов. В частности, программа подразумевает выдачу займа на жилищное строительство под 12% годовых, но затем процентная ставка снизится до 10,9%. Это произойдет уже после того, как на участке будет возведен дом.

Как пояснили ТАСС в понедельник в пресс-службе региональной администрации, Артамонов встретился с многодетной семьей, получившей участок под строительство жилья в поселке Желтые Пески. В присутствии врио главы администрации области застройщик и семья подписали договор о строительстве дома площадью 94 кв. м. Планируется, что его сдадут через четыре месяца.