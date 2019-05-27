Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства собора Святой Екатерины

Администрация Екатеринбурга с 20 мая собирает предложения по вариантам новых площадок для ее возведения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после результатов опроса ВЦИОМ предложил исключить строительство собора в сквере в Екатеринбурге.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга получила более 8,2 тыс. предложений по новым площадкам для строительства собора Святой Екатерины. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте мэрии.

"Администрация Екатеринбурга с 20 по 27 мая 2019 года получила 8226 обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора во имя Святой Великомученицы Екатерины. С учетом исключения дублирования площадок в предложениях всего на 27 мая поступило 48 вариантов", - говорится в сообщении.

Жители города предлагают построить собор на пустыре в центральной части города, на месте недостроенной гостиницы на набережной рядом с цирком, на центральной площади города - 1905 года, на акватории городского пруда, где собор планировалось возвести ранее.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Окончательное решение по месту возведения собора будет принято после референдума или опроса горожан.