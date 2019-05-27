Патриарх Кирилл назвал лучшее средство против домашнего насилия

СТРАСБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что культивирование традиционных ценностей - это лучшее средство против домашнего насилия. Такое мнение он высказал на встрече с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович в Страсбурге.

"Когда один человек поднимает руку на другого, то битва уже проиграна. Бороться за сохранение семьи надо на других этапах. Здесь огромное значение имеет поддержание традиционной этики взаимоотношений мужчины и женщины, поддержание традиционной семьи", - подчеркнул патриарх.

В свою очередь, комиссар Совета Европы отметила, что надеется на то, что моральный авторитет патриарха станет опорой в борьбе с домашним насилием в России и Европе. "В частности, я бы хотела поговорить о правах женщин. Вам должно быть известно, что не только в России, но и странах Европы очень остро стоит вопрос домашнего насилия и насилия в отношении женщин <...> Я надеюсь на то, что вы могли бы воспользоваться вашим авторитетом и мудростью, чтобы возвысить свой голос и донести мысль о недопустимости насилия в какой-то то ни было форме внутри семьи", - сказала она.

Миятович также затронула вопросы соблюдения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также свободной деятельности правозащитных организаций и гражданского общества в целом. Предстоятель Русской православной церкви рассказал комиссару о практиках церковной благотворительности и социального служения церкви, в частности, профилактике абортов.

"Церковь категорически выступает против абортов, и мы работаем с молодыми женщинами не только в храмах, наши консультанты работают и в учреждениях, где совершаются аборты. Наша задача заключается в том, чтобы выяснить, какая причина этого поступка. И чаще всего это конфликты, стесненные жилищные условия, нехватка денег или позиция родителей. И тогда мы предлагаем взять часть трудностей на себя <...> И большой процент отказывается от абортов", - отметил патриарх Московский и всея Руси.