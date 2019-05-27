Пермский вуз впервые в России обучит студентов "продвинутой робототехнике"

ПЕРМЬ, 27 мая. /ТАСС/. Новое для российских вузов направление бакалавриата - обучение робототехнике на основе действующих разработок в этой сфере - появится в 2020 году в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель совета директоров крупнейшей в стране компании-производителя автономных сервисных роботов для бизнеса "Промобот" Алексей Южаков.

"Сервисная робототехника становится не просто дисциплиной, а целой образовательной программой - областью знания. С помощью этой программы студенты смогут погрузиться в реальную, если хотите - продвинутую - робототехнику. Потому что основой программы станут реальные разработки", - сказал он. Южаков уточнил, что направление "Мехатроника и робототехника" с профилем "Автономные сервисные роботы" будет внедрено в 2020 году, предусмотрены бюджетные места. Также предполагается продолжение обучения для желающих поступить в магистратуру.

В других вузах России обучение сервисной робототехнике не ведется, решение об открытии нового направления в пермском вузе было принято во время переговоров Южакова с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и министром высшего образования и науки РФ Михаилом Котюковым в Москве.

В разработке образовательной программы помимо пермского учебного заведения участвуют Казанский технический университет имени Туполева, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и Московский государственный технический университет имени Баумана.