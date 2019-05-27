Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов "экзотическим" явлением для России

СТРАСБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Протесты против строительства православных храмов для России представляются редким явлением. Об этом сказал журналистам в понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги своего визита в Страсбург.

"Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли", - сказал патриарх.

Он отметил, что храмы вряд ли могут кому-то помешать. "Еще раз хочу сказать: храм никому не мешает", - сказал предстоятель Русской православной церкви, добавив, что в ряде случаев Церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой.

Ранее в ходе визита в Страсбург Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что за последние 10 лет в России было возведено порядка 30 тыс. храмов. Предстоятель Русской православной церкви прибыл с визитом во Францию в субботу. В воскресенье, 26 мая, он совершил чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге.