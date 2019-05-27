Детский омбудсмен рассказала о состоянии брошенной в московской поликлинике девочки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Двухлетнюю девочку Арину, которую мама оставила в поликлинике на севере Москвы, на днях выпишут из больницы и поместят в социальное учреждение, вопросы ее устройства в семью будут решаться позже. Об этом сообщила журналистам в понедельник уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сейчас у нее все хорошо, она выздоровела, к ней приходит бабушка по папиной линии с разрешения органов опеки. Сегодня - завтра она будет переведена в социальное учреждение", - сказала она.

Кузнецова отметила, что вопросы жизнеустройства Арины будут решаться позже, когда следствие выяснит обстоятельства случившегося.

По данным следствия, мать девочки вместе со своим сожителем решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая они забрали девочку от родственницы, отвезли ее в поликлинику и бросили там одну.

По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка"), дело в отношении матери ребенка и ее сожителя выделено в отдельное производство. Однако 20 мая в суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Женщина и ее сожитель были освобождены в зале суда. Следственный комитет намерен обжаловать решение прокуратуры об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел.