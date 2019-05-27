Патриарх Кирилл удовлетворен переговорами по Украине с представителями Совета Европы

СТРАСБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл доволен результатами встреч с представителями Совета Европы в Страсбурге, посвященных ситуации с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

"Мы очень открыто и, я бы сказал, доброжелательно обсудили все эти вопросы <...> Все то, что происходило с Украинской православной церковью, и даже не с церковью как институцией, а с простыми верующими, которых изгоняли из храмов, обрушивали на них физическое насилие - все это не сказки, не фантазия, все это запечатлено на видео, отражено в соответствующих материалах <...> Все это не может не волновать нормального человека, тем более людей, ответственных в Европе за права человека и религиозные свободы", - сказал он, подводя итоги своего визита в Страсбург.

Ранее патриарх встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуньей Миятович, на которой она сообщила, что в ближайшее время прибудет на Украину для мониторинга межрелигиозной ситуации в стране. Предстоятель РПЦ на встрече напомнил, что на Украине при экс-президенте Петре Порошенко был принят ряд законов, которые ущемляют в правах УПЦ. Также патриарх провел встречу с генсекретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, на которой обсуждались вопросы соблюдения прав человека.

Патриарх отметил, что разрешение церковного конфликта на Украине всецело зависит от ее властей. "Еще раз хочу сказать, что у меня не было ни одного негативного ощущения от обсуждения всех этих тем с теми людьми, с которыми я встречался в Страсбурге. Но еще также хотел бы подчеркнуть, что перемена к лучшему может и должна быть определена новым курсом нового украинского руководства", - добавил он.

Предстоятель РПЦ прибыл с визитом во Францию 25 мая.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата. В апреле 2018 года Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

РПЦ считает томос об автокефалии и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными и разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. УПЦ приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь до сих пор не признала ПЦУ.