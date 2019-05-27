Брошенного в торговом центре Москвы мальчика направят в учреждение соцзащиты

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Малолетнего ребенка, брошенного матерью в одном из торговых центров в Москве, после выписки из больницы временно разместят в городском учреждении социальной защиты. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента соцзащиты.

"Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, с мальчиком работает психолог. После выписки из больницы мальчик будет временно направлен в одно из учреждений социальной защиты в Москве", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что соцработники будут навещать мальчика в медучреждении, обеспечивать его всем необходимым.

"По полученным сведениям, женщина и ее сын являются жителями одного из регионов России. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить точное место жительства матери и ребенка <...> Решение о жизнеустройстве несовершеннолетнего будет принято после получения результатов проверки", - добавили в пресс-службе.

26 мая женщина бросила своего малолетнего ребенка в столичном торговом центре на Лобненской улице. Спустя семь часов нахождения ребенка в игровой комнате торгового центра администрация магазина предприняла попытку связаться с его матерью по телефону. В беседе женщина сказала, что отказывается забирать сына. Впоследствии она была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, мальчик передан медикам. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.