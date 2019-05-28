Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

Эксперты Роскачества в преддверии летнего сезона разработали рекомендации по выбору мороженого. Об этом говорится во вторник в сообщении Роскачества.

"При выборе любого продукта необходимо обращать внимание на этикетку. Согласно ГОСТу... в основу мороженого закладывают молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца", - отмечают эксперты. Молока в таких изделиях должно быть более 40%, а наличие пальмового масла говорит о том, что продукт молокосодержащий. Он должен стоить дешевле.

Специалисты утверждают, что выбрать мороженое без стабилизаторов не получится, потому что они помогают ему держать форму. Безопасны для здоровья следующие стабилизаторы и загустители: альгинат натрия (Е401), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат натрия.

Если покупателя все равно настораживает наличие Е-добавок, то можно отдать предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин.

Эксперты рассказали, что наименование мороженого зависит от его жирности. Так, в молочном мороженом жирность не превышает 7,5%, в сливочном варьируется от 8 до 11,5%, а в пломбире может достигать 20%.

При выборе продукта стоит обратить внимание на его внешний вид. Качественное мороженое имеет равномерный цвет. Как утверждают специалисты, чем выше процент жирности, тем желтее цвет. Некачественный товар можно узнать по белому налету на шоколадной глазури, она не должна отваливаться. Если мороженое покрыто кристалликами льда, значит, оно прошло повторную заморозку - вкус такого продукта уже испорчен. Деформированное мороженое говорит о нарушенном режиме хранения или исходе срока годности.