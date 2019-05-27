Новгородские медучреждения выплатили 7 млн рублей зарплаты несуществующим сотрудникам

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новгородской области с помощью системы "1С" выявило факты выплаты зарплаты сотрудникам, которые числились в медучреждениях Новгорода, но фактически не работали в них, на общую сумму 7 млн рублей за год, сообщил журналистам в понедельник замначальника управления информационной политики правительства области Иван Сизов.

"Министерством здравоохранения выявлены такие факты, как выплаты зарплаты людям, которые фактически в больницах не работают. То есть по году примерная сумма составила 7 млн рублей", - сказал он.

По словам Сизова, нарушения были выявлены с помощью единой системы учета. Информацию о том, сколько сотрудников получали зарплату, фактически не работая в медучреждениях, пока не разглашают.

"Сейчас работа продолжается при помощи всех цифровых систем. Раньше было так, что учреждения медицинские работали по своей схеме: у них была своя бухгалтерия, и министерство не видело, кто у них работает в режиме реального времени. То же самое и с зарплатами. Сейчас это все прозрачно, обнаружились "мертвые души", - добавил замначальника управления.

Как уточнил Сизов ТАСС, материалы обо всех выявленных фактах были переданы в правоохранительные органы, проверка продолжается.

Централизованная информационная система бухгалтерского и кадрового учета "Облако 1С" была внедрена в регионе в 2018 году. Сейчас к ней подключены 268 организаций - все органы исполнительной власти Новгородской области и подведомственные учреждения. По данным пресс-службы правительства региона, переход на "облачное" решение позволил втрое снизить затраты на сопровождение бухгалтерских и кадровых систем и примерно на треть повысить производительность труда финансово-хозяйственных служб. В 2019 году власти намерены внедрить автоматизированную систему в 50% общеобразовательных организаций региона, а также внедрить модуль "Больничные аптеки" в учреждениях здравоохранения. Он позволит получить детализацию затрат и оборота всех лекарств.