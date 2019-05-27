В 2018 году 2,5 тыс. мигрантов пытались въехать в ЕС через Россию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. иностранцев пытались нелегально въехать в европейские страны через Россию в 2018 году, часть из них под видом футбольных болельщиков. Об этом сообщил руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".

"Мигранты из дальнего зарубежья пытаются воспользоваться Россией как транзитной страной для того, чтобы попасть в Западную и Северную Европу. Так, в 2018 году были задержаны свыше 2,5 тыс. мигрантов, преимущественно выходцев из Марокко, Нигерии, Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки, Вьетнама и Алжира", - сказал он.

"Основная часть из них въехала в Россию по персонифицированным картам зрителя чемпионата мира по футболу и пыталась использовать безвизовый порядок въезда в РФ для того, чтобы незаконно попасть в европейские страны", - добавил глава Погранслужбы.

По его словам, транзитных мигрантов чаще всего задерживали на российско-финляндском участке границы, а также на границе со странами Балтии и Украиной.