КБР вошла в число пилотных субъектов по развитию паллиативной помощи "Регион заботы"

НАЛЬЧИК, 27 мая. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) вошла в число пилотных субъектов по реализации проекта развития системы паллиативной помощи "Регион заботы". Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации региона по результатам визита члена центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), учредителя благотворительного Фонда "Вера" Анны Федермессер с врио главы республики Казбеком Коковым.

"В ходе встречи обсуждены вопросы организации и повышения доступности паллиативной помощи населению, профессиональной подготовки специалистов к работе с тяжело больными пациентами, реализации совместных программ. Кабардино-Балкария вошла в число пилотных субъектов РФ, где запущен проект ОНФ "Регион заботы" по развитию системы паллиативной помощи", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, ежегодно паллиативную помощь в КБР получают больше 500 пациентов, отделения паллиативной помощи работают в медучреждениях нескольких районов республики.

"Всего в учреждениях республики с начала 2019 года стационарную паллиативную помощь получили более 100 пациентов. На учете состоят 160 пациентов, которым паллиативная помощь позволяет не только облегчить страдания неизлечимого больного, но и помочь родственникам в тяжелый жизненный период справиться со стрессом, научить их правильно ухаживать за близким человеком", - прокомментировала помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

С учетом того, что в 2019 году запущен проект ОНФ по развитию паллиативной помощи в регионах, основным результатом этой деятельности будет написание региональной программы, которая должна быть принята как регионарным Минздравом, так и федеральным профильным министерством, отметила она, не уточнив сроков подготовки программы. Регион попал в число 25 пилотных субъектов страны, где будет проводиться проект ОНФ.