Спасатели спустили со склона Эльбруса заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга

НАЛЬЧИК, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали со склона Эльбруса лыжников из Санкт-Петербурга, которые заблудились во время катания на высоте около 3,4 тыс. метров над уровнем моря. Об этом журналистам сообщил в понедельник руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР) Кантемир Беров.

"По состоянию на 18:40 мск, поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены. Спасатели помогли спуститься вниз лыжникам, медицинская помощь не потребовалась", - сказал Беров.

Ранее сообщалось, что двое лыжников из Санкт-Петербурга заблудились на склоне Эльбруса, ниже станции Гара-Башии, которая расположена на высоте около 3,4 тыс. метров над уровнем моря из-за ухудшившейся погоды и плохой видимости. На месте работали пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.