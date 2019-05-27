Китай будет выборочно проверять сотовые при въезде через Гуанчжоу

ТАСС, 27 мая. Китай ввел выборочные проверки содержимого сотовых телефонов и мессенджеров при въезде в страну через Гуанчжоу, чтобы определить соответствуют ли действительные цели прибытия заявленным. Об этом говорится в сообщении генконсульства России в Гуанчжоу.

"Генеральное консульство информирует, что при въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда принимают соответствующие меры выборочного контроля, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений (WeСhat, WhatsApp, Viber и других)", - отмечается в документе.

"В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны", - указывается в сообщении.

В генконсульстве добавили, что человек, в отношении которого принято такое решение, препровождается в специальное помещение, а доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается. Ему предоставляется однократное питание. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия.

"В этой связи просим российских граждан безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе, - подчеркнули в диппредставительстве. - Рассчитываем, что российские граждане, столкнувшиеся с отказом во въезде, проинформируют генеральное консульство об обстоятельствах случившегося".