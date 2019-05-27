Публичное обсуждение проекта Минздрава о продаже алкоголя с 21 года продлится до 17 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ в понедельник запустил публичное обсуждение законопроекта по увеличению до 21 года возраста, с которого граждане смогут приобретать крепкий алкоголь. Обсуждение продлится чуть больше двух недель - до 17 июня, сказано в проекте, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Продажа алкогольной продукции в РФ запрещена несовершеннолетним в соответствии с федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Минздрав России предлагает внести в закон изменение, согласно которому будет запрещена продажа "алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции лицам, не достигшим возраста 21 года". "По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, за повышение возрастного ценза для продажи алкоголя высказываются три четверти россиян", - говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, продавец имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст. "В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем возраста, установленного настоящим законом, продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, позволяющий установить возраст этого покупателя", - говорится в документе.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав осуществляет в рамках реализации проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в нацпроект "Демография". В соответствии с планом, документы требуется подготовить до конца 2019 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.