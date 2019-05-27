Рекордсмен ЕГЭ 2018 года советует школьникам отдохнуть перед экзаменами

"Перед экзаменом посоветую меньше думать о том, что будет после, а после экзамена уже и не вспоминать о том, что было на самой сдаче. Уже во время самого экзамена лучше не думать ни о том, что было до, и ни о том, что будет после", - посоветовал Салимгареев участникам ЕГЭ 2019 года.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Выпускникам школ для успешной сдачи Единого госэкзамена необходимо предварительно хорошо отдохнуть и набраться сил, важно также не переживать о значении самого экзамена, чтобы не отвлекаться от решения задач. Такое мнение в беседе ТАСС выразил набравший 400 баллов на ЕГЭ в 2018 году Руслан Салимгареев.

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По его словам, как и всегда нужно сосредоточиться именно на заданиях, "вспомнить весь материал". "Отдохнуть, конечно, нужно, но повторить всегда можно то, что хочется больше всего, в чем самые большие сомнения или что труднее всего будет запомнить", - советует Салимгареев. Также не стоит позволять себе тревожиться о возможной неудаче. "Вот вы вошли на экзамен, больше у вас ничего нет, кроме заданий, бланков и того, чем писать", - говорит он.

Сам Салимгареев в настоящее время учится на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М. В. Ломоносова. Первый экзамен, по его словам, пройдет завтра. "Будет четыре экзамена: по аналитической химии, матанализу, зоологии позвоночных и ботанике низших растений. Сейчас я готовлюсь к матанализу, потому что у меня хорошие контрольные и мне можно сдать его досрочно еще до конца зачетной сессии", - рассказал собеседник агентства, добавив, что последний экзамен состоится 24 июня.

При этом он отметил, что зимнюю сессию сдал на отлично.

Рекорд по ЕГЭ

Салимгареев учился в московской школе и в 2018 году сдал четыре ЕГЭ на 100 баллов. На экзаменах он сдавал русский язык и профильную математику, химию и биологию. Выпускник подавал документы именно на факультет биоинженерии и биоинформатики, который был создан в МГУ в 2002 году. Он готовит высококвалифицированные кадры для научно-исследовательских институтов и университетов, медицинских институтов и учреждений, промышленности (особенно фармацевтических и биотехнических производств).

В МГУ Салимгарееву, несмотря на рекордные баллы ЕГЭ, пришлось сдавать дополнительное вступительное испытание. Его результаты стали известны 24 июля - Руслан получил и на этом экзамене сто баллов.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.