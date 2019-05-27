Путин отметил вклад фестиваля Озерова в воспитание патриотизма и сбережение памяти о войне

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XVII Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Ваш традиционный форум проводится в память о выдающемся режиссере, фронтовике Юрии Николаевиче Озерове. Объединяя на своих площадках талантливых режиссеров, сценаристов, художников из России и зарубежных государств, он служит консолидации мирового кинематографического сообщества, обмену опытом, творческими замыслами и идеями, - отметил Путин. - И конечно, фестиваль вносит значимый вклад в сбережение правды о Второй мировой войне, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории".

Глава государства пожелал участникам успехов и выразил уверенность, что фестиваль пройдет на высоком уровне и запомнится насыщенной программой.

Юрий Николаевич Озеров - советский режиссер, народный артист СССР (1977). Поставил фильмы "Освобождение", "Солдаты свободы", "Битва за Москву" и др. Лауреат Ленинской премии (1972) и Государственной премии СССР (1982).