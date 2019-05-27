Зал вольной борьбы открыли в Северной Осетии после ремонта на средства гранта

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 мая. /ТАСС/. Капитальный ремонт зала на базе школы олимпийского резерва по вольной борьбе им. Сослана Андиева завершен, объект открылся в понедельник. Работы провели на средства гранта за победу на фестивале культуры и спорта народов Кавказа в 2017 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта республики.

"Его ремонтировали за счет средств гранта, выделенного республике за первое место на фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который прошел в республике в 2017 году. Зал имеет большое значение для республики, так как он является кузницей чемпионов, известных во всем мире", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя региона, за победу в конкурсе республика получила более 75 млн рублей гранта от Минспорта РФ на ремонт девяти спортивных объектов. На реконструкцию зала в спортшколе выделили 13 млн рублей. Эти средства позволили полностью поменять кровлю, коммуникации, напольное покрытие, душевые кабины и частично провести перепланировку.

Ремонт зала начался в сентябре 2018 года. В полностью обновленном помещении установлены тренажеры, борцовские ковры. В нем могут заниматься более 500 человек.

В школе им. Сослана Андиева занимались такие именитые спортсмены, как трехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее, двукратный чемпион мира Артур Таймазов, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта РФ Хаджимурат Гацалов, а также четырехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Бесик Кудухов.