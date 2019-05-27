Михаила Галустяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского артиста Михаила Галустяна. Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".

На сайте поясняется, что Галустян попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную коммерческую деятельность" в Крыму.

Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.