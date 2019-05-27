Волгоградский губернатор намерен повысить возрастной ценз для детского центра реабилитации

ВОЛГОГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в понедельник после встречи с родителями детей-инвалидов поставил задачу главному врачу областной детской больницы и главам комитетов здравоохранения и соцзащиты поднять с 18 лет до 21 года верхнюю возрастную планку для пациентов детского центра реабилитации, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В ответ на просьбы семей глава региона поставил задачу главному врачу областной детской больницы и главам региональных комитетов здравоохранения и социальной защиты населения поднять верхнюю возрастную границу с 18 лет до 21 года для пациентов, которые могут получать помощь в этом центре", - сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что по мнению губернатора, такое увеличение возрастного ценза позволит сделать психологически более комфортным переходный период подростков-пациентов от детских учреждений ко взрослым. "Пока речь идет об увеличении возрастной планки для детей-инвалидов центра реабилитации, расположенного именно в региональной детской больнице. Ситуация в других детских реабилитационных учреждениях требует изучения", - пояснила она.

По данным обладминистрации, на сегодняшний день в Волгоградской области проживают порядка восьми тысяч детей с инвалидностью и еще около 30 тыс. имеют нарушения здоровья. В регионе за последние пять лет открыто 11 реабилитационных центров для инвалидов.