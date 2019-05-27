Медведев проведет заседание по теме цифровой трансформации госуслуг

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник соберет правительственную комиссию по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, поступившем в ТАСС, на заседании будут обсуждаться "вопросы цифровой трансформации государственных услуг".

По оценке ООН, Россия находится среди лидеров по развитию цифровых госуслуг. Так, порталом "Государственные услуги" пользуются более 50 млн россиян. Однако цифровизация остается одним из приоритетов развития страны.

В феврале президиум правительственной комиссии определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых к 2021 году будут созданы суперсервисы - комплексы цифровых госуслуг. Предполагается, что будут созданы суперсервисы для оформления в режиме онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании. Специальные суперсервисы также появятся для регистрации нарушений ПДД и правил благоустройства, получения уведомлений и обжалования штрафов онлайн, оформления трудовые отношений. Кроме того, предусмотрены суперсервисы по регистрации и оформлению паспортов, а также документов при рождении ребенка или утрате близкого человека, при трудовой миграции или переезде в другой регион.

Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - координационный орган, который образован для обеспечения взаимодействия органов власти по вопросам развития экосистем цифровой экономики и повышения уровня использования информационных технологий и связи.

В нынешнем заседании примут участие вице-премьер Максим Акимов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Орешкин, министр просвещения Ольга Васильева, глава МЧС Евгений Зиничев, министр юстиции Александр Коновалов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководители ведомств.

В пресс-службе отметили, что Медведев перед заседанием осмотрит Центр управления регионом Московской области.