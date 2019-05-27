Скворцова назвала популизмом идеи объединения внебюджетных фондов или преобразования ФОМС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает популизмом идеи объединить Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с другими внебюджетными фондами или преобразовать ФОМС в публичную компанию. Об этом она заявила в опубликованном во вторник интервью газете "Известия" .

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что Минтруд РФ предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и придать Пенсионному фонду, ФОМС и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний. В пресс-службе ФОМС ТАСС заявляли, что, по их мнению, эта инициатива может нарушить целостность системы здравоохранения в стране.

"Жесткая позиция. Мы считаем, что это абсолютный популизм, который пойдет во вред делу, за которое мы отвечаем, - сохранению здоровья людей. Хотя формально Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования считаются социальными фондами, они имеют не просто разные, но противоположные характеристики и принципы работы", - сказала Скворцова.

По ее словам, Пенсионный фонд и ФСС работают с определенными категориями граждан и осуществляют адресные выплаты, в то время как ФОМС представляет собой "солидарный механизм, включающий все население страны, который полностью формируется за счет страховых взносов работодателей за работающее население и регионов - за неработающее население". "Более того, финансовые проблемы в других социальных сферах могут негативно повлиять на целостность и четкую организацию столь значимой для людей системы ОМС, являющейся базой для бесплатного оказания медицинской помощи", - отметила министр.

По мнению главы Минздрава, именно автономность ФОМС позволила "даже в периоды тяжелых финансовых кризисов, когда резко падали доходы населения, не только сохранить, но и повысить объемы медицинской помощи".

Система ФОМС, как отмечает Скворцова, на данный момент "работает безотказно", в дальнейшем планируется совершенствование работы фонда за счет усложнения функционала страховых представителей и самих организаций, а также за счет внедрения цифровых технологий. "Мы запланировали в рамках национального проекта "Здравоохранение" развитие службы страховых представителей и создание в каждом регионе специальных офисов защиты прав пациентов", - напомнила она.