Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с праздником - Днем пограничника. Видеообращение главы государства показал телеканал "Россия 24".

"Сегодня к погранслужбе предъявляются особые требования. Границы России - самые протяженные в мире, и вам нужно надежно охранять их по всему периметру" - отметил он.

"Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции, активно задействовать для этого весь имеющийся потенциал, в том числе подразделения мобильных действий и специального назначения", - сказал Путин.

"Важно развивать пограничную инфраструктуру, осваивать технику нового поколения, которая многократно повышает эффективность защиты границы", - заявил президент. "Одновременно надо продолжить создание в пунктах пропуска удобных условий пересечения границы для законопослушных граждан, содействовать развитию интеграционных процессов, экономических и гуманитарных связей на евразийском пространстве", - поручил он.

Путин отметил, что пограничников всегда отличали особые качества - смелость и стойкость. По его словам, именно пограничники "первыми принимали удар агрессора", сражаясь за Родину до последней капли крови.

Президент отдельно поздравил ветеранов-пограничников, служивших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, а также в других горячих точках.

День пограничника - профессиональный праздник личного состава и ветеранов Погранслужбы ФСБ России - отмечается 28 мая. В этот день в 1918 году декретом Совнаркома РСФСР была создана пограничная охрана. Официальным праздничным этот день стал лишь в 1958 году, когда был издан соответствующий указ Совета министров СССР. В новейшей истории России День пограничника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 23 мая 1994 года.