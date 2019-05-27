Севший в Петербурге с отказавшим двигателем самолет вылетел обратно в Пекин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Самолет Airbus A330 из Китая авиакомпании Hainan Airlines, который вечером 26 мая совершил в петербургском аэропорту Пулково аварийную посадку с отказавшим двигателем, вылетел обратно в Пекин с задержкой более чем на сутки. Сообщение об этом размещено на сайте авиакомпании.

Изначально борт должен был вылететь в Пекин в 20:10 мск 26 мая. Ранее в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей петербургским аэропортом, ТАСС сообщили, что пассажиров задержанного рейса поселят в гостинице. Затем рейс перенесли на 16:30 мск 27 мая. Согласно данным сайта авиакомпании Hainan Airlines, самолет вылетел из Пулково в 00:57 28 мая (вторник).

26 мая вечером при заходе на посадку в Пулково экипаж рейса Пекин - Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. К взлетно-посадочной полосе были стянуты оперативные службы на случай ЧП, однако борт благополучно приземлился, никто из пассажиров не пострадал, на работу аэропорта инцидент также не повлиял.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ после ЧП проводит доследственную проверку.