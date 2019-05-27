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"Известия": в России могут запретить посторонним доступ на детские пляжи

Необходимые поправки разрабатывают Минпросвещения и Минприроды
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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки, разрешающие детским лагерям ограничивать доступ посторонних на свои пляжи. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы ведомств.

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Действующая редакция Водного кодекса РФ гарантирует гражданам свободный и бесплатный доступ к береговой линии морей, рек и озер. Как рассказали изданию в Минпросвещения, чиновники предлагают разрешить учреждениям, занимающимся организацией детского отдыха, ограничивать доступ посторонних на свои пляжи.

Такие организации смогут сами определять правила доступа к водоемам, пояснили "Известиям" в пресс-службе Минприроды.

В 2015 году схожий законопроект внесли в Госдуму депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Предлагаемые поправки получили отрицательные отзывы правительства и комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству как ограничивающие реализацию законных прав граждан и были отклонены в первом чтении.

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