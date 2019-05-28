В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

ТАСС, 28 мая. Специалисты восстановили поврежденное стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева. Об этом сообщил в понедельник вечером телеканал "112 Украина" со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко.

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра. Кличко также выразил надежду, что правоохранительные органы найдут тех, кто нанес ущерб новому туристическому объекту.

Мост, построенный ко Дню Киева, отмечавшемуся в минувшее воскресенье, не выдержал нагрузки уже в первый день эксплуатации. Полицейские, охранявшие вход на мост, сказали, что стекло треснуло, поскольку группа молодых людей "активно на нем прыгала". После появления трещин все посетители были эвакуированы, а мост закрыт.

Длина сооружения из бетона и стекла, успевшего получить неофициальное название "мост Кличко", составляет почти 212 метров, вес - 460 тонн. Как ранее заверял мэр, один квадратный метр стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.